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おひるねアート撮影会&ペーパーフォトフレーム作り（沼津市 スタジオルクス）
2017年1月26日（木）
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静岡新聞社の本
本体価格1350円（税抜）
2016年12月発行
静岡県内には年間を通して多彩なイベントが盛りだくさん。作家たちの手作り作品を販売するクラフトフェアや新鮮野菜や…
本体価格1200円（税抜）
2016年11月発行
パスタ、ラーメン、そば、うどん…。和洋中、それぞれに違った味わいが楽しめる麺料理。御前崎から浜松、豊橋まで各ジ…
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