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今すぐ行きたい！おでかけ情報
- 西部
磐田市今之浦2-12
2017年2月5日（日） ※プレゆきまつり／2017年2月4日（土）
周智郡森町
2017年2月4日（土）、5日（日）
- 中部
静岡市駿河区南町
2017年2月4日（土）、5日（日）
藤枝市
2017年2月4日（土）、5日（日）
- 東部・伊豆
静岡県
2017年2月4日（土）、7日（火）
沼津市
さわやかウォーキング ～富士山ビュー～ 富士山をバックに駆け抜ける新幹線と毘沙門天大祭・だるま市
2017年2月4日（土）
最旬！注目のグルメ新店情報
- 東部・伊豆
静岡新聞社の本
本体価格1300円（税抜）
2016年10月発行
静岡産業大学で学長としてオオバケ教育に取り組み、現在総合研究所所長を務める大坪檀氏が大化けの極意を伝授する。夢…
本体価格1200円（税抜）
2016年10月発行
蕎麦、鮨、天ぷら、鰻、定食物とジャンルが広く、居酒屋から高級料亭まで店の雰囲気も多彩な「和食店」を大特集。TP…
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