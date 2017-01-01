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今すぐ行きたい！おでかけ情報
- 西部
浜松市南区
2017年1月30日（月）
浜松市北区引佐町井伊谷
2017年1月15日（日）～2018年1月14日（日）
- 中部
藤枝市
2017年1月１６日(月)～31日(火)
静岡市葵区
2017年1月31日（火）
- 東部・伊豆
富士宮市
2017年1月30日（月）〜2月25日（土）
熱海市
池田満寿夫没後２０周年記念企画展示「ヴェネチア・ビエンナーレ大賞作品展」
2017年1月25日（水）～5月22日（月）
最旬！注目のグルメ新店情報
- 東部・伊豆
静岡新聞社の本
本体価格1300円（税抜）
2016年10月発行
静岡産業大学で学長としてオオバケ教育に取り組み、現在総合研究所所長を務める大坪檀氏が大化けの極意を伝授する。夢…
本体価格1200円（税抜）
2016年10月発行
蕎麦、鮨、天ぷら、鰻、定食物とジャンルが広く、居酒屋から高級料亭まで店の雰囲気も多彩な「和食店」を大特集。TP…
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